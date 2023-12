Polícia investiga vídeo de bullying contra aluno com síndrome de Down

Três adolescentes de 17 anos são investigados pela Polícia Civil (PC-PR) do Paraná após um deles publicar no Instagram um vídeo em que o trio pratica bullying contra um jovem de 20 anos, que possui síndrome de Down.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher atropelada na PR-218 era servidora pública em Sabáudia

Segundo reportagem do G1, os quatro estudavam juntos na turma do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual São Cristóvão, de União da Vitória, no sul do Paraná, onde aconteceu o caso. Eles se formaram na sexta-feira (15).

continua após publicidade

A Polícia Civil instaurou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado, procedimento equivalente ao inquérito, porém, voltados para menores de 18 anos, para investigar atos infracionais análogos aos crimes de "praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência" e "submeter criança/adolescente a vexame".

"Isso não é brincadeira, é crime. É abuso, agressão, violência. Quero que eles [adolescentes denunciados] vejam que existe penalidade, porque na visão deles não dá em nada", afirma a mãe da vítima.



VÍDEO

No vídeo, o adolescente que faz a filmagem chama os outros dois e os pergunta se eles querem R$ 2 ou um "presente especial".

continua após publicidade

Quando eles respondem pela segunda alternativa, o autor do vídeo vai até a vítima, que está escrevendo no quadro negro, e a vira de frente para a câmera abruptamente. Veja acima.

Após ser virado pelo estudante, o jovem não reage. Ao fundo, é possível ouvir risadas e uma jovem falando "Ai, gente, coitado [sic]".

A gravação foi feita na terça-feira (12). O material foi publicado em uma lista chamada "close friends", em que apenas alguns seguidores têm acesso à publicação.

continua após publicidade

O material vazou, viralizou na internet e foi anexado ao Boletim de Ocorrência (B.O).

Assista o vídeo:

Três adolescentes de 17 anos são investigados pela Polícia Civil (PC-PR) do Paraná após um deles publicar no Instagram um vídeo em que o trio pratica bullying contra um jovem de 20 anos, que possui síndrome de Down. tnonline

Siga o TNOnline no Google News