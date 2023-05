PCPR e PMPR deflagram operação contra o tráfico em Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A operação acontece nesta manhã.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19) com a missão de cumprir 47 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Maringá, no Noroeste de Estado. A ação conta com o apoio da Polícia Penal do Paraná.

continua após publicidade .

São 27 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Além disso, foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro e apreensão de bens e contas bancárias, num valor estimado de R$ 2 milhões. A operação conta com a participação de cerca de 150 policiais, entre civis, militares e penais, além de agentes da Operação Hórus.

- LEIA MAIS: Mais de 20 disparos são efetuados em bairro de Apucarana

continua após publicidade .

As ações ocorrem simultaneamente nos seguintes bairros de Maringá: Conjunto Odwaldo Bueno, Jardim Universo, Hermans Moraes de Barros, Vila Santa Izabel, Parque São Jorge, Parque das Laranjeiras, Jardim Tropical, Jardim Monte Belo, Jardim Campo Belo, Parque Hortência, Conjunto Ney Braga, Vila Esperança e Jardim Liberdade.

As investigações foram iniciadas pelas equipes policiais há mais de dois anos para apurar o tráfico de drogas na cidade. Como resultado do trabalho integrado, foram identificados e presos integrantes da organização criminosa, além de confirmada a ligação do grupo com outros casos relacionados a furtos, roubos, receptações, homicídios, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e corrupção de menores.

A operação recebeu o nome de "Todos Por Um" e deriva da integração e união de esforços entre forças de segurança estaduais, sob coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, para ações preventivas e repressivas no combate ao crime no Paraná.

Um dos resultados almejados é que a captura desse grupo envolvido com tráfico de drogas leve ao planejamento e execução de novas ações ostensivas e repressivas.

Siga o TNOnline no Google News