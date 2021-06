Pastor proíbe a entrada de fiéis com máscara em igreja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Durante a noite da última segunda-feira (7), um caso inusitado foi registrado pela Polícia Militar (PM), em Paranaguá, cidade do litoral paranaense. De acordo com a PM, um pastor impediu a entrada de pessoas com máscara em uma igreja. O homem acabou sendo denunciado.

Patrícia Xavier, fiel que denunciou o pastor, disse em uma entrevista ao JB Litoral que ficou indignada com a situação. “Quando eu cheguei, quem me abordou foi a moça que disse ser líder dos jovens. Ela falou que ‘Deus falou com ele’ e não era para usar máscara. Eu falei que isso não era certo, por eu ter problema de saúde. E o ambiente é muito pequeno e estava cheio de gente”, conta ela.

Mesmo sendo religiosa, Patrícia destaca a importância de manter todos os cuidados para evitar contaminação da Covid-19. “Minha família toda é evangélica e é a primeira igreja que eu vejo que está com esse tipo de regra. Passando por cima da lei da terra, imagina se vai respeitar Deus”, conclui.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes foram até o local e notaram o descumprimento do decreto estadual. Por volta das 21h, haviam cerca de 50 pessoas sem máscaras no culto religioso.

Os policiais conversaram com o pastor. Ele aceitou encerrar o culto e ir para a delegacia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem teve que assinar um termo circunstanciado.

“Houve encaminhamento de um pastor pela PM por descumprimento de medidas restritivas. Foi formalizado o Termo Circunstanciado de Infração Penal e o indivíduo foi liberado”, disse a PC por meio de uma nota.