Envolvidos em roubo de celular são levados para a 22ª SDP

Na noite desta quarta-feira (9), a Polícia Militar de Arapongas registrou um roubo à um pedestre na Rua Cascata, quando foram presos dois homens, de 20 e 26 anos, e um menor, de 17 anos.

A vítima, um jovem, de 20 anos, disse à equipe que os três criminosos estavam em um Peugeot prata e estavam armados com uma pistola e um revólver, quando levaram seu celular e fugiram.

Em patrulhamento pela Zona Sul, a equipe viu um veículo com as características do roubo e abordaram dois homens, que prontamente admitiram ter participado da ação e ainda informaram à equipe que a arma utilizada seria um simulacro e estaria com um menor, de 17 anos, e que com ele também estava o celular roubado. O local informado pelos envolvidos foi a Rua Chorão.

A PM foi até o local e encontrou o menor, que admitiu ter participado do roubo. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados para a 22ª SDP. A PM informou que a vítima reconheceu os três envolvidos no roubo através de uma foto.