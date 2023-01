Paranaense 'metralhado' em Balneário Camboriú é identificado; veja

Da Redação

As autoridades trabalham com a hipótese de que o crime foi um acerto de contas

Um jovem, de 27 anos, foi morto com diversos tiros na manhã desse domingo (15), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no momento em que retornava de uma festa. De acordo com as informações das autoridades, a vítima, identificada como Enthony Lui Gonçalves do Carmo, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e, possivelmente, foi morta por um acerto de contas.

Segundo a rádio Ilha do Mel FM, Enthony era de Curitiba, porém, até o momento, essa informação não foi confirmada pela polícia.

O paranaense foi "metralhado" por volta das 7h e o crime foi registrado por uma câmera de segurança. Através das imagens, é possível ver que Enthony, que estava apenas de passagem por BC, dirigia um carro de luxo, um Audi Q3, e o parou na entrada de um sobrado. Na sequência, um Chevrolet Prisma chega. Os ocupantes do automóvel descem e atiram diversas vezes contra o jovem.

No SUV havia mais gente, mas todos foram poupados, apenas o motorista foi atingido.

Em seguida, os atiradores entram no carro e vão embora. Nas imagens, é possível ouvir até mesmo os gritos de desespero de quem estava com a vítima e dos vizinhos que se assustaram com o tiroteio.

Enthony chegou a ser levado para o Hospital Ruth Cardoso, porém, morreu ao dar entrada no pronto-socorro.

O caso está sendo investigado.

Histórico criminal

A polícia informou que Enthony tinha passagens por tráfico de drogas, receptação e associação criminosa. Em 2016, inclusive, ele foi preso junto com outro rapaz, no momento em que negociavam uma grande quantidade de drogas, no bairro Portão, em Curitiba.



Naquela ocasião, policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) apreenderam mais de 3 mil comprimidos de ecstasy, além de uma pequena quantidade de maconha.

Com informações do portal Banda B.

