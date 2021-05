Paraná recebe mais 352,7 mil doses da vacina AstraZeneca

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Durante a noite desta terça-feira (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu mais 352.750 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz. Os imunizantes fazem parte da 21ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde, que contempla ainda mais 37.440 doses da Pfizer/BioNTech, com previsão de entrega nesta quarta-feira (27).

Todas são destinadas à primeira dose (D1). O imunizante da AstraZeneca inclui o grupo de comorbidades e pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte aéreo e portuários, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas. Já a vacina da Pfizer, além de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, também inclui gestantes e puérperas com comorbidades.

“Nossas equipes estão incluindo essas novas doses no sistema e definindo a distribuição para todo o Estado, proporcionalmente e de acordo com cada grupo atendido”, informou o secretário da Saúde, Beto Preto. “Pretendemos enviar essas vacinas o mais rápido possível para acelerar o processo de vacinação em todas as regiões”, afirmou.

VACINÔMETRO – Segundo a plataforma do Ministério da Saúde, o Paraná já aplicou 3.502.262 doses, sendo 2.363.014 D1 e 1.139.248 segundas doses (D2).

“Pedimos aos municípios que intensifiquem as ações de vacinação, de domingo a domingo, em horários alternativos e estendidos, buscando alcançar o maior número de pessoas dentro de cada grupo prioritário. Nossa ferramenta contra esse vírus é a vacina, precisamos fazer com que ela chegue rápido a todos os paranaenses”, acrescentou Beto Preto.