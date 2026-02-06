Paraná lança curso de formação continuada para pedagogos da rede pública

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) oferece, a partir deste ano, o curso de formação continuada Pedagogo Formador (PedFor), voltado aos pedagogos que atuam nas escolas da rede pública do Estado. Ele atenderá cerca de 4,7 mil profissionais dessa área em exercício na rede. As inscrições para a primeira turma começam nesta sexta-feira (6) e devem ser realizadas pelo link que será enviado ao e-mail @escola dos profissionais. Futuramente, o link estará disponível na página do programa.

Desenvolvida pelo Departamento de Acompanhamento Pedagógico (DAP), por intermédio da Coordenação de Formação Docente e Equipes Gestoras (CFDEG), o curso é estruturado em encontros semanais, no formato online e síncrono, em Ambiente Virtual de Aprendizagem do Google Classroom, com duração de 1h40. Os encontros serão ministrados no formato de mentoria, de modo a promover a troca de conhecimentos, habilidades e experiências práticas entre os pedagogos formadores e os cursistas.

O objetivo é capacitar estes últimos para identificarem desafios específicos em seu contexto escolar, orientando-os no planejamento e na implementação de intervenções para melhoria da frequência escolar e da aprendizagem e redução da taxa de reprovação. Os encontros serão divididos entre momentos de estudo dirigido e aprofundamento teórico-prático, assegurando a articulação imediata entre os temas estudados e as ações do ano letivo.

A formação tem como intuito consolidar a identidade do trabalho pedagógico, preparando os pedagogos para o exercício da liderança e da gestão do processo de ensino e aprendizagem, da organização do trabalho pedagógico e da formação continuada em serviço dos docentes nos diferentes contextos escolares.

“O Pedagogo Formador vem se somar a outros programas de formação continuada desenvolvidos pela Secretaria de Educação”, diz o secretário da Pasta, Roni Miranda. “O objetivo, em todos os casos, é o mesmo: aprimorar a capacidade técnica dos nossos profissionais e, em consequência, aprimorar a qualidade da educação do Paraná”, completa.

INSCRIÇÃO – O processo de inscrição obedecerá a duas etapas: a primeira é prioritariamente voltada aos pedagogos do Quadro Próprio do Magistério (QPM) que estejam em exercício nas equipes pedagógicas escolares.

Já a segunda etapa disponibilizará as vagas remanescentes para pedagogos contratados por Processo Seletivo Simplificado (PSS) que também estejam atuando nas escolas, para aqueles em exercício em outros órgãos da Educação, como a própria Seed-PR e os Núcleos Regionais de Educação (NRE), e os que atuem na tutoria pedagógica desses núcleos.

As vagas serão oferecidas duas vezes ao ano, sempre no início de cada semestre. A participação dos profissionais QPM é obrigatória e deve acontecer em ao menos um semestre do ano letivo vigente, já que funcionará como critério de pontuação para a distribuição de aulas e funções no ano letivo subsequente. Profissionais que atuam exclusivamente na modalidade de Educação Especial não participam da formação.