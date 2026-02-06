Acia recebe Selo Ouro em atendimento do Sebrae/PR

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) recebeu, nesta quinta-feira (05), em Foz do Iguaçu, o Selo Ouro de Referência em Atendimento, concedido pelo Sebrae Paraná. O reconhecimento evidencia o trabalho contínuo da entidade em apoio direto aos seus associados e ao fortalecimento do empreendedorismo local.

A premiação foi entregue durante evento realizado no Rafain Hotel, que reuniu associações comerciais de todo o estado participantes do programa Ponto de Atendimento (P.A.) do Sebrae.

O presidente da Acia, Elio Pinto, ressalta que a entidade atua como Ponto de Atendimento justamente para oferecer suporte prático e qualificado aos empresários associados. “Nosso objetivo é fomentar os negócios dos nossos associados. Somente em 2025, atendemos mais de 950 empresas, por meio de cursos, treinamentos e orientações técnicas individuais. Esse reconhecimento é resultado direto desse trabalho”, afirma.

O gerente regional do Sebrae, Rubens Negrão, foi responsável pela entrega do selo à diretora executiva da Acia, Simone Fidelis, e à analista de negócios, Roseli Pereira. Segundo ele, o Selo Ouro é um reconhecimento concedido pelo Sebrae aos pontos de atendimento que se destacam no Paraná. “O Sebrae possui 88 pontos de atendimento no estado, e menos da metade recebeu o Selo Ouro. Esse resultado comprova a qualidade do atendimento prestado pela Acia”, explica.

Rubens Negrão também destaca que a avaliação para concessão do selo é criteriosa. “São analisados critérios como a quantidade de empresas atendidas, ações realizadas, número de participantes e o nível de satisfação com o atendimento. O Selo Ouro mostra que a Acia de Apucarana tem excelente receptividade junto à classe empresarial. É um termômetro da qualidade dos serviços prestados e do compromisso com a promoção do empreendedorismo e da capacitação empresarial”, conclui.

O consultor do Sebrae Apucarana, Tiago Cunha, parabenizou a Acia pela conquista do Selo Ouro do Ponto de Atendimento. “É uma parceria com o Sebrae para atender as MPEs de Apucarana, um reconhecimento que vai muito além de um certificado. Ele simboliza a seriedade, a qualidade e o compromisso com que o empreendedor de Apucarana é atendido no dia a dia”, diz Cunha.

Receber esse selo no evento em Foz do Iguaçu, segundo Cunha, mostra que, quando instituições caminham juntas, com propósito e foco no desenvolvimento, os resultados aparecem. “Esse reconhecimento reforça a importância do Ponto de Atendimento como porta de entrada para quem empreende, fortalece o ambiente de negócios da nossa cidade e confirma que Apucarana está no caminho certo ao investir em parceria, orientação qualificada e apoio efetivo às micro e pequenas empresas”, conclui Tiago Cunha.





