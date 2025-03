Pai e filho são reanimados após se afogarem no litoral do PR

Um homem de 44 anos e o filho dele, de 14 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros após se afogarem em uma praia do litoral paranaense. Conforme informações da Banda B, o caso foi registrado na tarde deste sábado (22), em Pontal do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que seriam moradoras de São José dos Pinhais, se afogaram por volta das 14h30 em uma área não protegida por guarda-vidas, nas proximidades do entreposto Guapê/Atami. Quando as equipes chegaram ao local, pai e filho já haviam sido retirados do mar por banhistas.

Ambas as vítimas foram estabilizadas e transportadas para o Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá. Leia a reportagem completa o site Banda B, parceiro do TNOnline.



