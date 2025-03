Motociclista se envolve em acidente e mobiliza Siate em Apucarana

continua após publicidade

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram mobilizadas para atender um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (22) em Apucarana (PR).

De acordo com as informações das autoridades, uma motocicleta Honda CG 160 e um Ford New Fiesta se envolveram em uma colisão em um cruzamento entre as ruas Emiliano Perneta e Getúlio Vargas, no Jardim Ponta Grossa.

A moto era conduzida por uma mulher que não teve a idade revelada. A vítima recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber o devido atendimento.

A motorista do carro, que também não teve a idade divulgada, não se feriu.

