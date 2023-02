Pai e filho são mortos a facadas em estrada rural no interior do PR

Da Redação

Dois homens, pai e filho, foram mortos a facadas no domingo (5) no município de Pinhão, no Centro Sul do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os corpos foram encontrados, em uma estrada rural próximo ao Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas, por volta das 6 horas.

A Defesa Civil de Pinhão foi acionada e constatou os óbitos. As vítimas apresentavam perfurações por arma branca

Luiz Silveira Caldas, de 79 anos, foi encontrado caído próximo a uma camionete Chevrolet/S10. O corpo do filho Leonilson da Silva Caldas, de 48 anos, estava a cerca de 30 metros, em meio a uma plantação de eucalipto.

A PM realizou o isolamento do local até a chegada do Instituto de Criminalística, Polícia Civil e Instituto Médico Legal.

Os corpos foram recolhidos ao IML de Guarapuava. A Polícia Civil trabalha para elucidar o duplo homicídio

