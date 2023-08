Pai de Larissa Manoela negociou maus contratos e perdeu dinheiro

Larissa Manoela é uma presença marcante na TV e no cinema desde os 4 anos de idade. No entanto, não conseguiu reunir um grande patrimônio mesmo com tantos trabalhos. Segundo reportagem do jornal Extra, a crise financeira da atriz de 22 anos, exposta durante sua entrevista ao "Fantástico" no último domingo (13), é reflexo da má gestão dos pais Suzana Taques e Gilberto Elias.

Segundo uma fonte do jornal, o pai da atriz fez negócios equivocados. Segundo essa pessoa ouvida pela reportagem do jornal do Rio de Janeiro, o patrimônio da atriz poderia estar em quase R$ 200 milhões.

Na separação de bens, Larissa ficou apenas com um imóvel em seu nome. Tudo o que foi adquirido com o dinheiro do trabalho dela está em nome dos pais e ex-empresários. A falta de informações sobre os bens levou a atriz ao rompimento.

"Quando ela percebeu algo errado e já estava mais do que sufocada pelo que podia ou não podia, dentro das regras da Silvana, ela passou a estudar. Foi aprender sobre contratos, licenciamento, contabilidade, tudo. Hoje ela sabe tudo e bem", contou uma amiga da atriz ao jornal.

