Operação Rodovida Carnaval 2026 da PRF busca desacelerar as mortes nas BRs do PR

Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início, nesta segunda-feira (09), à Operação Rodovida Carnaval 2026 no Paraná. A mobilização seguirá até o dia 23 de fevereiro, com uma intensificação dos esforços no período de 13 a 18, de maior movimento nas rodovias federais. A prioridade da PRF em todo o período é a prevenção de acidentes, com reforço de fiscalização, além de ações educativas. A PRF busca ainda frear a alta de mortes nas rodovias federais paranaenses: em janeiro deste ano foi registrado um aumento na mortalidade em mais de 10%.

Condutas que representam maior risco à segurança viária, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a embriaguez à direção, também estarão entre no foco de trabalho, por estarem diretamente associadas aos sinistros mais graves registrados nas rodovias federais, especialmente em períodos de grande movimentação.

Com a previsão de chuvas em algumas regiões do estado durante o período de carnaval, a PRF traz dicas para aumentar a segurança. Ao dirigir na chuva, é fundamental reduzir a velocidade e manter uma distância maior do veículo à frente, já que a pista molhada diminui a aderência dos pneus e aumenta a distância de frenagem. As manobras devem ser suaves, evitando acelerações, frenagens e mudanças bruscas de direção, que podem causar derrapagens. Em trechos com acúmulo de água, há risco de aquaplanagem; nesses casos, o condutor deve aliviar o acelerador, manter o volante firme e não frear até que os pneus recuperem contato com o asfalto. O uso do farol baixo é indispensável para melhorar a visibilidade e ser visto pelos demais usuários da via, assim como manter limpadores de para-brisa e desembaçadores em bom funcionamento.

Os condutores podem planejar suas viagens e ter acesso a informações em tempo real da situação das rodovias pelo canal da PRF no Paraná no Whatsapp (clique aqui). No caso de emergências, a PRF deve ser acionada pelo telefone 191.

Aumento de mortes em 2026

Os dados, referentes às rodovias federais do Paraná, apontam aumento no número de mortes em acidentes registrados em janeiro, passando de 49 em 2025 para 54 em 2026, o que representa uma elevação superior a 10%, mesmo com leve redução no total de sinistros no período. A principal causa associada a esse crescimento é o aumento das colisões frontais, um dos tipos de acidentes com maior potencial de letalidade.

O cenário segue preocupante também em fevereiro: em apenas 10 dias já foram contabilizadas 21 mortes, número que supera em mais de 50% todo o total registrado ao longo de fevereiro de 2025, indicando um ritmo elevado de fatalidades nas rodovias federais paranaenses logo no início do mês.

Restrição de tráfego





Foto: Divulgação/PRF




