Crianças soltam freio de mão e carro capota em barranco no PR; veja vídeo





Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois meninos de 6 anos saltam de um carro em movimento, em uma propriedade rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. As imagens mostram a sequência de tensão vivida pela família após as crianças soltarem o freio de mão do veículo durante uma brincadeira. (Vídeo acima)

Os meninos são gêmeos e, o caso ocorreu no dia 17 de janeiro. Ele havia levado os filhos até a fazenda da família, onde costumam passar os fins de semana. Enquanto foi buscar um objeto em um galpão, deixou as crianças dentro do carro estacionado, ouvindo música.

Nas imagens, o veículo aparece com a porta do motorista aberta quando começa a descer sozinho. Um dos meninos pula primeiro, grita e tenta segurar o carro. Em seguida, o irmão também salta. Pouco depois, o pai surge correndo e pede para que um dos filhos solte o veículo. Em questão de segundos, o carro desce o barranco e capota.

Uma câmera de segurança flagrou o momento - Foto: Reprodução Uma câmera de segurança flagrou o momento - Foto: Reprodução

Apesar do susto, nenhuma das crianças se feriu. Questionados após o ocorrido, um dos meninos confessou ter soltado o freio de mão durante uma a brincadeira.

A reação do pai das crianças chamou a atenção de quem assistiu ao vídeo: em vez de repreender os filhos, ele os abraçou, aliviado por estarem bem.

O veículo, que não tinha seguro, sofreu danos significativos com o capotamento. A família decidiu divulgar o caso após golpistas passarem a usar as imagens para pedir dinheiro em nome de uma falsa arrecadação online, esclarecendo que não está solicitando qualquer ajuda financeira para cobrir os prejuízos.