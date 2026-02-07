Operação apreende 2,4 mil garrafas de vinho ilegal em Londrina

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Guarda Municipal resultou na apreensão de cerca de 2.400 garrafas de vinho de origem estrangeira em Londrina, no norte do Paraná. A operação ocorreu na manhã deste sábado (7), durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Ideal.

📰 LEIA MAIS: Recém-nascido é salvo após chegar sem respirar no Samu



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em um dos endereços vistoriados, os agentes localizaram as bebidas sem documentação que comprovasse a regular importação. Entre as marcas encontradas estão DV Catena, Catena Zapata, Angélica Zapata e El Enemigo.

Todo o material foi encaminhado à Receita Federal, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos previstos em lei. Segundo as autoridades, não houve prisões durante a operação.

As investigações continuam para identificar o responsável pelas mercadorias e apurar qual seria o destino final da carga. De acordo com a Polícia Federal, a ação integra um trabalho permanente de combate a crimes como contrabando e descaminho na região, realizado em parceria com órgãos de fiscalização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão