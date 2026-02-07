Leia a última edição
CONTRABANDO DE BEBIDAS

Operação apreende 2,4 mil garrafas de vinho ilegal em Londrina

Bebidas importadas sem nota fiscal foram encontradas em imóvel no Jardim Ideal

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 15:47:12 Editado em 07.02.2026, 15:47:08
Autor Foto: Divulgação Polícia Federal

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Guarda Municipal resultou na apreensão de cerca de 2.400 garrafas de vinho de origem estrangeira em Londrina, no norte do Paraná. A operação ocorreu na manhã deste sábado (7), durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Ideal.

Em um dos endereços vistoriados, os agentes localizaram as bebidas sem documentação que comprovasse a regular importação. Entre as marcas encontradas estão DV Catena, Catena Zapata, Angélica Zapata e El Enemigo.

Todo o material foi encaminhado à Receita Federal, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos previstos em lei. Segundo as autoridades, não houve prisões durante a operação.

As investigações continuam para identificar o responsável pelas mercadorias e apurar qual seria o destino final da carga. De acordo com a Polícia Federal, a ação integra um trabalho permanente de combate a crimes como contrabando e descaminho na região, realizado em parceria com órgãos de fiscalização.

apreensão de bebidas CONTRABANDO GUARDA MUNICIPAL Londrina Polícia Federal receita federal
