Operação apreende 2,4 mil garrafas de vinho ilegal em Londrina
Bebidas importadas sem nota fiscal foram encontradas em imóvel no Jardim Ideal
Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Guarda Municipal resultou na apreensão de cerca de 2.400 garrafas de vinho de origem estrangeira em Londrina, no norte do Paraná. A operação ocorreu na manhã deste sábado (7), durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Ideal.
Em um dos endereços vistoriados, os agentes localizaram as bebidas sem documentação que comprovasse a regular importação. Entre as marcas encontradas estão DV Catena, Catena Zapata, Angélica Zapata e El Enemigo.
Todo o material foi encaminhado à Receita Federal, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos previstos em lei. Segundo as autoridades, não houve prisões durante a operação.
As investigações continuam para identificar o responsável pelas mercadorias e apurar qual seria o destino final da carga. De acordo com a Polícia Federal, a ação integra um trabalho permanente de combate a crimes como contrabando e descaminho na região, realizado em parceria com órgãos de fiscalização.
