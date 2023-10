Ônibus escolar e caminhão de entulho invadem casas no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Duas casas foram invadidas nesta quinta-feira (26) por um ônibus escolar e um caminhão carregado com entulho. O caso aconteceu em Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná.

Em ambos os casos, ninguém ficou ferido. O ônibus escolar perdeu os freios e desceu uma rua de ré, atingindo uma casa. Não havia ocupantes no veículo.

De acordo com o g1, o acidente ocorreu na Vila Maria. Não havia morador na hora da batida. As causas da batida serão investigadas.

