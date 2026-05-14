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MUNDO ANIMAL

Onça-pintada invade empresa no PR e é flagrada brincando com reflexo

Animal foi avistado em dois dias consecutivos; especialistas utilizam padrão de manchas para confirmar que se trata do mesmo exemplar

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 14:17:04 Editado em 14.05.2026, 14:22:42
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Uma onça-pintada mobilizou equipes de segurança e biólogos após ser flagrada, em dois dias consecutivos, dentro das instalações de uma empresa de fertilizantes em Mandaguari, no norte do Paraná. O animal foi registrado por câmeras de monitoramento na última segunda (11) e terça-feira (12), chegando a interagir com o próprio reflexo em uma porta de vidro. Até o momento, o felino não foi capturado e não houve registro de feridos.

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-LEIA MAIS: Cão resgatado com desnutrição severa morre no Paraná; tutor é preso

Segundo especialistas, a identificação do animal como sendo o mesmo nos dois registros foi possível graças ao padrão único de manchas em sua pele. Nas imagens, a onça aparece deitando-se em frente a uma das salas, virando de barriga para cima e passando a pata no vidro. Na segunda aparição, ocorrida por volta das 18h40, o animal percorreu os corredores da unidade antes de se retirar.

A empresa nde ocorreram as aparições informou que o prédio está localizado próximo a uma reserva ambiental e que o acesso ao local foi restrito por questões de segurança. Em nota, a companhia afirmou estar colaborando com as autoridades para garantir que a captura ocorra de forma segura, preservando tanto a integridade dos colaboradores quanto a do próprio animal.

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Onça-pintada invade empresa no PR e é flagrada brincando com reflexo
AutorSegundo especialistas, a identificação do animal como sendo o mesmo nos dois registros foi possível graças ao padrão único de manchas em sua pele - Foto: Reprodução

A presença de uma onça-pintada na região é considerada rara por especialistas. A espécie é exigente quanto ao habitat e possui populações estabelecidas apenas no Parque Nacional do Iguaçu e na Serra do Mar, o que sugere que este indivíduo esteja em processo de dispersão de outra área.

O caso está sendo acompanhado pelo Ibama, pelo Instituto Água e Terra (IAT) e pelo Batalhão de Polícia Ambiental, que realizam buscas na região. O Ibama reforçou que, por ser uma espécie criticamente ameaçada de extinção no Paraná, qualquer manejo deve seguir rigorosamente os protocolos técnicos para garantir a proteção do felino.

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