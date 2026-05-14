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MAUS-TRATOS

Cão resgatado com desnutrição severa morre no Paraná; tutor é preso

Animal foi encontrado pela polícia amarrado em um quarto, sem comida e infestado de carrapatos; o dono foi localizado e detido no trabalho

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 10:24:24 Editado em 14.05.2026, 10:24:20
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Cão resgatado com desnutrição severa morre no Paraná; tutor é preso
Autor Cão em estado severo de desnutrição morreu em Capitão Leônidas Marques - Foto: PMPR

Um cachorro morreu poucas horas após ser resgatado pela Polícia Militar em estado severo de desnutrição e maus-tratos em Capitão Leônidas Marques, no Oeste do Paraná. O tutor do animal, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (13).

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A polícia chegou à residência, localizada na Rua Tapui, região central da cidade, após receber uma denúncia. No local, os agentes encontraram o cão amarrado em um quarto nos fundos do imóvel, sem qualquer acesso a água ou alimentação. O animal apresentava extrema magreza, desidratação, espasmos musculares e infestação de carrapatos, além de grande dificuldade para se movimentar.

Diante do cenário de negligência, os policiais iniciaram buscas pelo dono do imóvel. Ele foi localizado em seu ambiente de trabalho e conduzido de volta à residência, onde recebeu voz de prisão. O homem foi imediatamente encaminhado à Central Regional de Flagrantes de Cascavel.

O cão chegou a ser socorrido pela equipe policial e levado com urgência a uma clínica veterinária na mesma cidade. Apesar dos esforços para estabilizá-lo, o animal não resistiu à gravidade do quadro clínico. O caso segue sob investigação das autoridades competentes como crime de maus-tratos a animais.

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capitão leônidas marques desnutrição animal justiça animal MAUS TRATOS ANIMAIS polícia animal Resgate animal
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