Nota Paraná sorteia prêmio milionário nesta segunda-feira; saiba mais

O sorteio ocorre por volta das 9h30 através das redes sociais da Secretaria de Estado da Fazenda

Aproximadamente 2,7 milhões de contribuintes cadastrados no Nota Paraná e Paraná Pay, vinculados à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), participam nesta segunda-feira (7) do sorteio do mês de novembro. A transmissão ao vivo acontece a partir das 9h30 pelo Instagram e Facebook da Sefa.

Ao todo, serão R$ 5 milhões distribuídos em mais de 68 mil prêmios. Os valores sorteados no Nota Paraná são de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil; e a premiação máxima, de R$ 1 milhão. Já para as entidades sociais as premiações são de R$ 100 a R$ 20 mil. Foram gerados 31,9 milhões de cupons eletrônicos.

Para o sorteio do Paraná Pay serão distribuídos valores de R$ 100 que podem ser usados nos estabelecimentos do setor do turismo, gás de cozinha e de combustíveis. No total, foram gerados 16,7 milhões de bilhetes para 1,7 milhão de consumidores.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. É fácil aderir. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

