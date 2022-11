Nota Paraná premia consumidores de Sarandi e Cascavel; confira

Da Redação

A premiação máxima deste mês, de R$ 1 milhão, saiu para Sarandi, no Noroeste

Duas consumidoras do Estado foram contempladas com os maiores prêmios do Programa Nota Paraná. A premiação máxima deste mês, de R$ 1 milhão, saiu para Sarandi, no Noroeste. A nova milionária teve o bilhete premiado de número 4222075 e concorreu com quatro cupons gerados de oito notas fiscais emitidas. Ela é a 31ª milionária do programa da Secretaria estadual da Fazenda.

O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para uma mulher de Cascavel, no Oeste. Ela teve o bilhete premiado de número 9620125 e concorreu com 24 bilhetes eletrônicos gerados de 11 notas fiscais emitidas. O sorteio ocorreu nesta segunda-feira (7), com transmissão ao vivo. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela equipe do Nota Paraná.

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria da Fazenda, devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados.

Além dos maiores prêmios, 40 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil. Outras 40 mil pessoas receberam também prêmios de R$ 10. Além disso, entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também fez sorteios para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

