No dia que iniciou 'toque de recolher', Paraná ultrapassa 285 mil casos confirmados de Covid-19 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (2), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que houve mais 1.724 casos confirmados e 29 mortes por conta da Covid-19. Sesa registrou também 1.469 casos confirmados retroativos do período entre 25 de maio e 30 de novembro que estavam com a investigação em aberto e agora foram encerrados como casos positivados e automaticamente computados no sistema. Conforme os dados, o Paraná soma 285.837 casos e 6.188 mortos em decorrência da doença.

Nesta quarta-feira (2), teve início o novo decreto imposto pelo governo, com "toque de recolher" em todo estado entre às 23h e 5h. As únicas pessoas que estão liberadas para circularem nesse horário são aquelas ligadas aos serviços essenciais. Segundo o secretário da Saúde, Beto Preto, a medida não irá afetar o comércio e tem como objetivo frear os jovens.

Internações

1.138 pacientes com diagnóstico confirmado de coronavírus estão internados. São 843 pacientes em leitos SUS (467 em UTI e 376 em leitos clínicos/enfermaria) e 295 em leitos da rede particular (81 em UTI e 214 em leitos clínicos/enfermaria).



Há outros 1.560 pacientes internados, 544 em leitos UTI e 1.016 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Mortes

A secretaria estadual comunicou a morte de mais 29 pessoas. São 12 mulheres e 17 homens, com idades entre 30 e 90 anos. As mortes aconteceram entre 20 de novembro e 1º de dezembro.

Com informações; Bem Paraná.