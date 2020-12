Beto Preto diz que comércio não fechará e toque de recolher é para frear jovens - TNOnline

Continua após publicidade

A partir desta quarta-feira (2), entra em vigor o decreto assinado pelo Governador Ratinho Jr, mas as medidas restritivas não afetarão o funcionamento do comércio.

Em uma entrevista concedida à Banda B nesta quarta-feira (2), o secretário da Saúde do Estado, Beto Preto, disse que o objetivo do decreto que impõe um "toque de recolher" é frear a circulação de jovens durante a madrugada.

“São medidas mais periféricas e não diretamente no funcionamento do comércio. Nosso foco hoje é o jovem, é a aglomeração e principalmente atividades que cercam esse tipo, como noitadas, as madrugadas, que muitas vezes são regadas à álcool, que leva a um acidente de trânsito, uma briga, um ferimento por arma, por faca. Todos esses tipos de situação criam necessidade para atendimento urgente de paciente. Isso acontecendo, equipes inteiras acabam focadas para essas situações, mas nosso foco é atender pacientes com coronavírus”, argumenta Beto.

Entretanto, mesmo com a implantação desse decreto, o secretário da Saúde não descarta novas possibilidades para conter o aumento de casos da Covid-19. “Teremos uma conversa com o comando da Polícia Militar, que vai trabalhar de maneira ostensiva no regramento do toque de recolher, existe a vontade de colocar a não utilização de bebidas alcoólicas em vias públicas, ou seja, as pessoas precisam estar em casa. Existem outras questões que estão sendo discutidas, como a diminuição de passageiros em ônibus, mudança nos festejos de fim de ano, principalmente, por parte das Prefeituras, sem qualquer tipo de shows e eventos”, adianta Beto Preto.

Com informações; Banda B.