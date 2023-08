Mulheres são presas com mais de 330 kg de maconha após acidente no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres que transportavam mais de 330 quilos de maconha no sábado (12), na em Astorga, no norte do Paraná. Elas foram capturadas após baterem o carro em uma árvore ao tentar fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nem a condutora, de 21 anos, e nem a passageira, de 27 anos, tiveram ferimentos, diz a PRF.

A perseguição começou após a polícia receber uma denúncia sobre um veículo que estava sendo dirigido perigosamente, colocando em risco a vida de outros usuários da via. A polícia relata que quando localizou e tentou abordar o carro, a condutora não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

"Houve a necessidade do acompanhamento tático, e em determinado momento a condutora perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu em uma árvore", explica a PRF.

No porta-malas do carro foram encontrados 331 kg de maconha divididos em tabletes. As placas do veículo são de Carapicuíba/SP. As mulheres não disseram à polícia nem a origem e nem o destino da droga. Elas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Astorga.

As informações são do G1.

