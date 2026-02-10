Mulher sequestrada é resgatada pela polícia em Ibiporã (PR); três são presos

Uma mulher de 38 anos foi resgatada de um sequestro na tarde desta terça-feira (10), em Ibiporã, no norte do Paraná. A ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PMPR) ocorreu poucas horas após a vítima ter sido levada de São Jerônimo da Serra, a cerca de 100 km de distância.

A operação foi montada após a Polícia Civil emitir um alerta com as características da vítima e do veículo utilizado pelos criminosos. Durante patrulhamento integrado, agentes da PRF localizaram e abordaram o carro suspeito. No interior do veículo estavam a vítima e três homens. Havia também um revólver calibre .38 e 12 munições intactas.

De acordo com as autoridades, dois dos detidos já eram procurados pela Justiça. Um deles possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, enquanto o outro era foragido do sistema penitenciário.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Ibiporã, onde o grupo responderá pelo crime de sequestro e porte ilegal de arma de fogo.