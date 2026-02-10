Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
AÇÃO CONJUNTA

Mulher sequestrada é resgatada pela polícia em Ibiporã (PR); três são presos

Uma arma foi apreendida e três homens foram presos durante o resgate realizado na tarde desta terça-feira (10)

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 17:41:56 Editado em 10.02.2026, 17:41:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher sequestrada é resgatada pela polícia em Ibiporã (PR); três são presos
Autor Havia um revólver calibre .38 e 12 munições intactas dentro do veículo - Foto: Divulgação/PRF

Uma mulher de 38 anos foi resgatada de um sequestro na tarde desta terça-feira (10), em Ibiporã, no norte do Paraná. A ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PMPR) ocorreu poucas horas após a vítima ter sido levada de São Jerônimo da Serra, a cerca de 100 km de distância.

📰 LEIA MAIS: Mulher se tranca em carro de sequestradores e dirige até a polícia no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A operação foi montada após a Polícia Civil emitir um alerta com as características da vítima e do veículo utilizado pelos criminosos. Durante patrulhamento integrado, agentes da PRF localizaram e abordaram o carro suspeito. No interior do veículo estavam a vítima e três homens. Havia também um revólver calibre .38 e 12 munições intactas.

De acordo com as autoridades, dois dos detidos já eram procurados pela Justiça. Um deles possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, enquanto o outro era foragido do sistema penitenciário.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Ibiporã, onde o grupo responderá pelo crime de sequestro e porte ilegal de arma de fogo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ibiporã paraná POLICIA MILITAR Polícia Rodoviaria federal porte ilegal de arma sequestro trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline