Mulher se tranca em carro de sequestradores e dirige até a polícia no PR
Vítima aproveitou descuido de bandidos para 'roubar' veículo e dirigir até viatura policial
Uma mulher conseguiu escapar de um sequestro ao se trancar no carro dos criminosos, assumir o volante e dirigir até uma viatura da Polícia Militar (PM) para pedir socorro. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (09), em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná.
A vítima relatou à polícia que foi rendida por três suspeitos e mantida em cárcere privado dentro de um veículo, onde sofreu agressões físicas. A oportunidade de fuga surgiu quando o grupo estacionou em frente a um supermercado.
Os suspeitos desceram do carro com a intenção de sequestrar também a esposa da vítima. Ao ficar sozinha no veículo, a mulher trancou as portas, passou para o banco do motorista e acelerou. Um dos agressores chegou a quebrar o vidro do passageiro na tentativa de impedir a saída, mas não conseguiu contê-la.
De acordo com a PM, o crime teria sido ordenado por uma mulher ligada ao tráfico de drogas. Ela suspeitava que a vítima havia denunciado um ponto de venda de entorpecentes à polícia.
Após o pedido de ajuda, os agentes iniciaram buscas na região e localizaram dois envolvidos: um homem foi preso e uma adolescente apreendida. Ambos foram reconhecidos pela vítima. O carro utilizado na ação foi apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico.
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) assumiu as investigações e segue à procura dos demais suspeitos, incluindo a suposta mandante do crime.