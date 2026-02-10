Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
ESCAPOU POR POUCO

Mulher se tranca em carro de sequestradores e dirige até a polícia no PR

Vítima aproveitou descuido de bandidos para 'roubar' veículo e dirigir até viatura policial

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 15:49:02 Editado em 10.02.2026, 15:48:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher se tranca em carro de sequestradores e dirige até a polícia no PR
Autor O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (09) - Foto: Divulgação/PMPR

Uma mulher conseguiu escapar de um sequestro ao se trancar no carro dos criminosos, assumir o volante e dirigir até uma viatura da Polícia Militar (PM) para pedir socorro. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (09), em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná.

📰 LEIA MAIS: Crianças soltam freio de mão e carro capota em barranco no PR; veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima relatou à polícia que foi rendida por três suspeitos e mantida em cárcere privado dentro de um veículo, onde sofreu agressões físicas. A oportunidade de fuga surgiu quando o grupo estacionou em frente a um supermercado.

Os suspeitos desceram do carro com a intenção de sequestrar também a esposa da vítima. Ao ficar sozinha no veículo, a mulher trancou as portas, passou para o banco do motorista e acelerou. Um dos agressores chegou a quebrar o vidro do passageiro na tentativa de impedir a saída, mas não conseguiu contê-la.

De acordo com a PM, o crime teria sido ordenado por uma mulher ligada ao tráfico de drogas. Ela suspeitava que a vítima havia denunciado um ponto de venda de entorpecentes à polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o pedido de ajuda, os agentes iniciaram buscas na região e localizaram dois envolvidos: um homem foi preso e uma adolescente apreendida. Ambos foram reconhecidos pela vítima. O carro utilizado na ação foi apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) assumiu as investigações e segue à procura dos demais suspeitos, incluindo a suposta mandante do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carcere privado fuga Marechal Candido Rondon paraná POLICIA MILITAR sequestro trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline