Mulher morre em colisão entre moto e máquina agrícola, no Paraná

Acidente foi por volta das 20 horas, em uma estrada rural no município de Toledo

Uma mulher de 39 anos, identificada como Simone Suzam Vieira, morreu após colisão entre a motocicleta Honda Biz 125 cilindradas que ela conduzia e uma plantadeira acoplada em um trator no município de Toledo, no Paraná.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (21), por volta das 20 horas, em uma estrada rural entre Toledo e a comunidade de Concórdia do Oeste.

Segundo informações, a motociclista trafegava sentido Concórdia do Oeste quando perdeu o controle do veículo e atingiu a plantadeira que estava acoplada pelo trator e seguia no sentido contrário.



Equipe do Siate/Corpo de Bombeiros foi acionada, mas apenas constatou o óbito

.A Polícia Militar esteve no local, bem como Polícia Civil e equipe do Instituto de Criminalística para os procedimentos de perícia.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

