Mulher morre e piloto fica ferido em acidente de moto no Paraná

Da Redação

O piloto da motocicleta foi encaminhado ao hospital em estado grave

Uma mulher, de 44 anos, morreu em um acidente de moto registrado na BR-116, na madrugada desta sexta-feira (24), conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A colisão ocorreu no trecho da rodovia em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. O piloto da motocicleta foi encaminhado ao hospital em estado grave.

Segundo a polícia, o motociclista é guarda municipal da capital e, ao tentar sair da rodovia para acessar a marginal, perdeu o controle da direção, bateu contra o meio fio e caiu.

A moto foi arrastada por mais de 10 metros, conforme a PRF. A mulher que estava na garupa bateu em um poste e morreu antes da chegada da ambulância.

O local do acidente estava escuro no momento da batida, com postes com lâmpadas apagadas. A marginal ficou interditada por mais de três horas para o atendimento dos envolvidos.

