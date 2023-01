Mulher é executada com vários tiros em Sarandi

Da Redação

Segundo a Policia Militar, a vítima contava com antecedentes criminais – e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Uma mulher foi executada a tiros na noite desta quinta-feira (19), no Conjunto Triângulo, em Sarandi, na região metropolitana de Maringá. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Projetada 2.

Segundo as informações, a mulher foi atingida por cerca de três tiros na cabeça e morreu antes da chegada da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A cena do crime foi isolada e os Delegados Adriano Garcia e William Araújo, estão no local e já iniciaram as investigações. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo para o exames de necropsia.

Com informações: Portal Corujão Notícias

