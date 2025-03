Mulher dá facada no pescoço de marido após confusão; estado é grave

Faca utilizada no crime

Um homem, de 43 anos, foi esfaqueado no pescoço pela esposa, na noite deste domingo (23), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com os bombeiros, a relação entre os dois já era conturbada. O homem teve ferimentos graves e a mulher acabou presa.

O crime aconteceu na Rua São José dos Pinhais, no bairro Roma. O cabo Vinícius, dos bombeiros, contou que os dois entraram em luta corporal e ela pegou a faca.

“Segundo a própria vítima, a esposa mora no Santa Cândida. Ele buscou ela. Eles entraram em luta corporal, os dois ingeriram bebidas alcoólicas. Ele acabou agredindo ela. E ela pegou uma faca e deu uma facada no pescoço dele”, disse o cabo Vinícius, dos bombeiros.

Conforme o que os bombeiros conseguiram levantar, o histórico do casal é conturbado.

“Ele já tem um boletim de ocorrência de agressão, ela contra ele. E segundo a PM, ele tem uma medida protetiva contra ela”, comentou o cabo dos bombeiros.

Quando as equipes de socorro chegaram, estavam todos no local, inclusive o filho do casal, que tem 6 anos, que foi entregue a um responsável.

A mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), junto com a faca usada no crime. Ela foi encaminhada à Delegacia de Almirante Tamandaré.

Já o homem, foi encaminhado às pressas para o Hospital Evangélico Mackenzie, junto com o apoio médico, e corre risco de morte. “Apesar de estar relativamente estável, pegou uma artéria próxima à região da clavícula, perdeu bastante sangue”, explicou o bombeiro.

