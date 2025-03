Mestre de obras morto a facadas em Arapongas é identificado

Siga o TNOnline no Google News

Foi identificado o homem assassinado na madrugada deste domingo (23) em uma estrada rural próxima à PR-444, em Arapongas. Trata-se de Edson Amaro dos Santos, de 40 anos mestre de obras, que foi encontrado por um morador local com múltiplas perfurações de faca no tórax, pescoço e costas.

Mais tarde, a Polícia Militar (PM) recuperou um Volkswagen Polo abandonado na zona rural da cidade. O veículo, que pertencia à vítima, foi encontrado no final da Avenida Siriema com sinais de incêndio, banco do passageiro queimado e vidros danificados. Apesar dos danos, não havia alerta de furto ou roubo para o carro na 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.

Edson era casado, deixa esposa, dois filhos e dez irmãos. O velório ocorre na Capela do Prever, e o sepultamento está previsto para as 15h15 no Cemitério Municipal Parque de Arapongas.

Foto por Lis Kato







