MT responde pedido de Beto Preto para melhorias na BR-369

A Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário (SNRT), do Ministério dos Transportes, respondeu o pedido de informações do deputado federal licenciado e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em relação a intervenções de manutenção e reparos na BR-369.



Os ofícios foram direcionados ao MT ainda em março, quando Beto Preto formalizou uma solicitação para melhorias a serem executadas pelo Governo Federal em trechos da rodovia, que cortam inclusive Apucarana e outros municípios do Norte Pioneiro e na região Noroeste.

"A nossa requisição ao Ministério dos Transportes teve como objetivo principal assegurar uma maior segurança para os cidadãos do Paraná que utilizam diariamente esse trecho da BR-369 e reafirmar a importância de manutenção periódica na rodovia. Esta é uma questão urgente que precisa ser abordada para reduzir e prevenir o risco de acidentes”, comentou Beto Preto.

O Ministério dos Transportes esclareceu que a Superintendência Regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) tem implementado serviços de rotina essenciais, como corte de grama, pintura de faixas, limpeza de pistas, recapeamento e outras intervenções, com o objetivo de melhorar a qualidade do tráfego e a segurança dos usuários da BR-369.

“Agradeço ao ministro dos Transportes e ao Governo Federal pela informação e pela atenção dedicada para o trecho da BR-369. A conservação das rodovias é um questão estratégia para o Paraná”, destacou Beto Preto.

