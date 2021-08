Da Redação

Motorista envolvido em acidente com 5 mortes paga fiança

O motorista que foi preso por embriaguez após um grave acidente que provocou a morte de cinco pessoas na PR-317, pagou uma fiança no valor de R$ 3,6 mil e saiu da cadeia nesta quinta-feira (5), conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR).

continua após publicidade .

A carreta que ele conduzia bateu contra um carro na noite de terça-feira (3), entre Toledo e Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. Ele estava preso na Delegacia de Toledo.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 43 anos, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, na direção de veículo automotor, agravado pela embriaguez.

continua após publicidade .

O motorista foi ouvido em audiência e, por decisão da Justiça Criminal de Toledo, foi concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares e fiança.

As vítimas Adriano Rodrigues da Silva, de 39 anos, Daiane Aparecida de Oliveira, de 28 anos, o casal José e Luzia Melão, de 54 anos, e Maria de Lima, de 62 anos foram velados na Igreja Matriz de Jesuítas, também no oeste do Paraná, e sepultados no fim da tarde de quarta-feira (4).



Eles estavam em um carro da Prefeitura de Jesuítas quando o acidente aconteceu. Três pessoas que morreram eram da mesma família e duas eram funcionárias do município, conforme a PRE.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução