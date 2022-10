Motorista causa pânico e atropela vários pedestres em cidade do PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após a enorme comoção assustadora, o homem perdeu o controle do automóvel e bateu contra um poste

Na madrugada deste domingo (23), moradores da cidade de Fênix, na região central do Paraná, passaram por uma situação de terror com um motorista. O proprietário de um VW/Gol foi flagrado dirigindo de forma imprudente e atropelando diversos pedestres. Assista no final da matéria.

continua após publicidade .

A situação teria se iniciado com o motorista, que não foi identificado, desagradando pessoas que estavam nas imediações da Avenida Dr. Joaquim Vicente de Castro com som muito alto. A seguir, de acordo com testemunhas, por esse motivo, o homem teria sido intimidado e agredido fisicamente por outros jovens.

LEIA MAIS: Gaeco investiga desvio de recursos em sindicato de Londrina

continua após publicidade .

No entanto, imagens da madrugada deste domingo (23), publicadas pelo Canal HP, mostram o motorista do Gol prata dirigindo de forma descontrolada, jogando o carro em cima de pedestres e andando com o veículo em cima da praça e de calçadas.

Após a enorme comoção assustadora, o homem perdeu o controle do automóvel e bateu contra um poste. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o carro, que ficou no local da colisão, foi recolhido pelas autoridades.

O caso será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, e o motorista foi acusado por danos ao patrimônio público e direção perigosa, além de agressão e ameaça.

continua após publicidade .

Assista ao vídeo do momento: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações e vídeo do Canal HP.



Siga o TNOnline no Google News