Motociclista morre após ser atropelado por prefeito de cidade do PR

Um motociclista de 26 anos morreu após ser atingido na traseira por um carro da Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, que era conduzido pelo prefeito do município, Leonir dos Santos. O acidente aconteceu na noite deste domingo (27), em Quedas do Iguaçu.

Homem invade festa de aniversário com fuzil e causa pânico no PR

Em nota, o prefeito afirmou que estava em viagem oficial na hora da batida, indo para Curitiba. Ele disse ainda que foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Municipal São José. O atendimento do motociclista teria sido feito por outras pessoas que estavam no local, além de equipes de socorro.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), entretanto, divulgou o boletim de ocorrência apontando que o motorista do carro tinha fugido após o acidente. Conforme a polícia, o motociclista transitava pela PR-484 quando foi atingido na traseira pelo carro. Com o impacto, a vítima foi arremessada metros à frente. A PRE afirmou que foi acionada por pessoas que passavam pela rodovia.

Foto por BPRv/Quedas do Iguaçu

Segundo a nota divulgada pelo prefeito, ele não omitiu socorro. "Jamais houve qualquer espécie de omissão de socorro por Leonir, uma vez que os populares que o socorreram já haviam comunicado as equipes médicas para prestar o socorro para a vítima, que infelizmente já havia vindo a óbito, além disso, servidores públicos se deslocaram até o local, onde permaneceram auxiliando e dando todo o suporte no que fosse necessário", informou o comunicado.



Ainda de acordo com a nota, o prefeito se apresentou às autoridades na manhã desta segunda-feira (28) e está à disposição para os procedimentos legais. A Polícia Civil do Paraná(PCPR) afirmou que investiga o caso. De acordo com apurações da RPC Cascavel, o prefeito será interrogado nesta segunda-feira (28).

O delegado responsável pelo caso disse que o inquérito deve ser concluído até terça-feira (29) e que a polícia trabalha com a hipótese de homicídio culposo de trânsito ou com dolo eventual, além de omissão de socorro e fraude processual.



A motocicleta tinha placas de Almirante Tamandaré.



Prefeito lamentou

Na nota, o prefeito diz lamentar o acidente. A administração municipal identificou a vítima como Renan Cesar.

“O trágico acidente que levou a vida do jovem Renan Cesar me deixa muito triste e com um sentimento que palavras não conseguem descrever. Neste momento de luto, quero expressar meu sincero compromisso em prestar todo o apoio e solidariedade à família. A dor de uma perda como essa jamais será esquecida [...] Estendo meu apoio sincero à família, e reitero que estarei à disposição para oferecer todo o amparo necessário, em tudo o que estiver ao meu alcance, para que encontrem algum consolo e amparo."





Fonte: informações g1 Paraná.

