Motociclista de 71 anos fica ferido em acidente na PR-444

Da Redação

Um motociclista de 71 anos ficou ferido após se envolver em uma batida com um carro no início da noite de quarta-feira (18) na PR-444. O acidente aconteceu por volta das 18 horas no município de Mandaguari.



A vítima que pilotava uma motocicleta Honda / NXR 125 Bros foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para UPA de Mandaguari. Motorista e passageiro do carro não tiveram ferimentos.



Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, um Fiat Palio trafegava sentido Arapongas a Mandaguari e ao atingir o KM 37 mais 900 metros ao realizar uma manobra de conversão a esquerda, invadiu a pista contrária e abalroou transversalmente a motocicleta que trafegava no sentido contrário.

O trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento à vítima, mas foi normalizado logo em seguida.