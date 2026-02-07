Morte de médica aos 30 anos gera comoção no Paraná

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A médica dermatologista Elinah Narumi Inoue, de 30 anos, morreu na última terça-feira (03), em Curitiba. Ela estava internada no Hospital Marcelino Champagnat. A causa da morte não foi divulgada.

Formada pela Universidade Evangélica Mackenzie do Paraná, Elinah concluiu a graduação em Medicina em 2019, destacando-se ao conquistar o primeiro lugar em sua turma.

Reconhecida pela dedicação à profissão, a médica era filha do anestesiologista Afonso Kaoru Inoue e de Lucinda Maria Mouro.

A morte precoce da dermatologista causou grande comoção entre familiares, colegas de profissão e pacientes.

Em nota, a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Paraná lamentou a morte da médica.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da colega Elinah Narumi Inoue. Nossos sentimentos aos familiares e amigos!”

O Hospital Universitário Mackenzie também lamentou a morte da dermatologista:

“É com profundo pesar que lamentamos o falecimento da Dra. Elinah Narumi Inoue, dermatologista dedicada que fez parte fundamental do Serviço de Dermatologia Evangélico Mackenzie desde 2020. O Serviço de Dermatologia Evangélico Mackenzie se solidariza com familiares, amigos, pacientes e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.”

