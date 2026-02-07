PM recupera Saveiro furtada que seria vendida por R$ 5 mil em Apucarana

Uma VW Saveiro foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desta sexta (06) no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que um veículo com as mesmas características de um automóvel furtado estaria escondido em uma residência na Rua Rubens de França.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Saveiro havia sido furtada durante a madrugada, após ser estacionada em via pública. Pouco tempo depois do registro do furto, a polícia recebeu informações de que um veículo da mesma cor e modelo, sem placas de identificação, teria sido levado até o endereço citado e ocultado no interior do imóvel. A denúncia ainda indicava que o proprietário da casa estaria negociando a venda do automóvel por meio de aplicativos de mensagens, pelo valor de R$ 5 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

→ Leia mais: Mulher agride amiga da filha ao tentar levá-la à força de lanchonete em Apucarana

As equipes policiais se deslocaram até o local e localizaram o veículo nos fundos da residência, completamente coberto por lonas e papelões. Após a verificação do número do chassi, foi confirmado que se tratava da Saveiro furtada.

O responsável pela casa, um homem de 33 anos, foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. Questionado, ele relatou que, durante a madrugada, um homem de 23 anos deixou o veículo em seu quintal, informando que retornaria pela manhã para buscá-lo. Ambos foram localizados e encaminhados para averiguação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem de 23 anos confessou a autoria do furto e afirmou ter descartado as placas do veículo em um trecho de mata que dá acesso a um bairro vizinho.

Na delegacia, foi constatado que o homem de 33 anos possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única de Mirante do Paranapanema, o qual foi devidamente cumprido.

O veículo foi recuperado com diversos danos, sem as placas de identificação e com o módulo de ignição completamente removido. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.