Morre o radialista Leonardo Silva, aos 78 anos

Morreu neste domingo, 5, em Maringá, o radialista Leonardo Pereira da Silva, aos 78 anos. Ele estava internado em um hospital da cidade para se recuperar de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu recentemente.

Silva sofreu um AVC na semana passada enquanto estava em casa e foi levado rapidamente a um hospital. Ele permaneceu internado por dias, em estado crítico. Apesar dos esforços para recuperação, o radialista não resistiu e morreu na tarde deste domingo, informou o filho de Silva, o jornalista Leonardo Filho.

Natural de Diamantino (MT), Leonardo Pereira da Silva ganhou reconhecimento nas emissoras de rádio maringaenses, onde trabalhou por anos.

O corpo do radialista está sendo velado na capela do Sistema Prever, em Maringá, na manhã desta segunda-feira, 6, e o sepultamento está marcado para esta tarde, no Cemitério Municipal de Maringá.

