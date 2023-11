Morre jovem que tentou salvar irmãos de incêndio em Maringá

Morreu na madrugada desta quarta-feira (15), o jovem de 19 anos, que tentou salvar os irmãos em um incêndio ocorrido em uma casa em Maringá, no norte do Paraná. Giovani Baierle da Silva teve 90% do corpo queimado. Ele perdeu os irmãos de 7 e 12 anos no dia do incêndio registrado na semana passada, 7 de novembro.

continua após publicidade

Desde então Giovani estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico em Curitiba, segundo familiares onde veio a falecer. Antes, ele passou um período no Hospital Universitário de Maringá.

- LEIA MAIS: Crianças que morreram em incêndio no PR foram encontradas abraçadas

continua após publicidade

RELEMBRE O INCÊNDIO

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou por volta das 2 horas da madrugada do dia 7 de novembro. O imóvel, que é de madeira, fica localizado na esquina das ruas Pioneiros Lívio Olivio com a Paisagista, no Parque das Laranjeiras. Quatro netos e a avó estavam na residência.

A avó das vítimas e outra criança, de 9 anos, conseguiram sair do local sem ter ferimentos. Giovane conseguiu sair mas voltou para tentar salvar os irmãos. As causas do incêndio são apuradas, porém, segundo os familiares, o fogo pode ter ocorrido em um carregador de celular.

Segundo o tenente Alex Boni, do Corpo de Bombeiros, os cômodos da casa eram pequenos, além de ter materiais acumulados, o que facilitou a propagação do incêndio.

"Possivelmente um carregador de celular, mas isso é uma afirmação que não temos embasamento se foi, ou não para causar o incêndio, mas havia muito material combustível", disse ao G1

Siga o TNOnline no Google News