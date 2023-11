Morre ex-vereador de Paranavaí, Walter dos Reis, vítima de câncer

Siga o TNOnline no Google News

O ex-vereador de Paranavaí, cidade no noroeste do Paraná, Walter dos Reis, morreu aos 61 anos na noite de terça-feira (28). Ele estava internado em um hospital de Maringá e lutava contra um câncer.

O corpo do ex-parlamentar será velado na Capela do Prever de Paranavaí e o sepultamento está marcado para esta quarta-feira às 17h00, no Cemitério Municipal, na mesma cidade. Os familiares informaram que ele lutava contra uma leucemia aguda.

Walter era funcionário público federal aposentado. Natural de Santa Mariana, no norte do Paraná, filho de José dos Reis e Tereza de Jesus Ferreira dos Reis.



Foi eleito em 2012, com 1.483 votos, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, atualmente MDB, assumindo uma cadeira do Legislativo, de 2013 a 2016, quando também ocupou o cargo de Segundo Secretário.

Além disso, foi presidente do Bairro Jardim Paineiras e no ano de 2012 foi eleito como vereador. O parlamentar atuou na política há mais de 20 anos.

Ele deixa a esposa Sandra e os filhos Lohan Luka, Larissa Caroline, Maycon Vinícius e Cássio Henrique.

