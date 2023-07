Moradores flagram veados 'passeando' em cidade do Paraná; veja o vídeo

Alguns flagrantes inusitados estão chamando atenção nas redes sociais desde a noite desta quarta-feira (19). Moradores de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, capital do Paraná, estão encontrando veados "passeando" na área urbana da cidade.

O primeiro registro dos animais silvestres foi feito na noite desta quarta (19), quando um morador se deparou com um dos bichinhos nas proximidades do terminal urbano, no bairro Cachoeira. O jovem fez um vídeo do veado e publicou nas redes sociais. Assista abaixo.

Nas imagens que viralizam nas redes sociais é possível perceber que o paranaense ficou bastante surpreso com o "visitante". "Que coisa mais linda no Cachoeira. De onde será que escapou o bichinho? Está com brinco na orelha, acho que escapou de algum lugar. De onde apareceu esse bichinho?", questiona o rapaz.

Na manhã desta quinta-feira (20), um outro morador da cidade flagrou mais três veados próximos a uma rodovia. Nessa gravação, já é possível perceber uma maior apreensão pela segurança dos animais silvestres. "Coitados, foram para a rodovia. Vai atropelar um, pelo amor de Deus", disse o homem.

Veja os dois flagrantes:

A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré informou que já está ciente do caso. A administração, no entanto, informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a presença dos veados.



*Com informações RicMais.

