Morador filma suposto ovni no céu do interior do PR e grava momento

O proprietário analisou as imagens durante a manhã e percebeu que o objeto surgiu às 4h20

Um morador do Bairro Santa Rita, localizado em Londrina, no norte do Paraná, filmou durante a madrugada desta quarta-feira (21), o momento que um objeto voador não identificado (ovni) surge no céu. A câmera de segurança de casa captou o ponto de luz.

O homem analisou as imagens durante a manhã e percebeu que o objeto surgiu por volta das 4h20 e desapareceu uma hora depois de ficar no ar. O vídeo mostra o trajeto que o ponto de luz percorre, até sair de vista. Até o momento de fechamento desta reportagem não havia confirmação de que se trata de um ovni.

Veja o vídeo:

Ovni no Paraná

Um homem se deparou com algo fora do comum na manhã do último domingo (15). Ele, que mora em Fazenda Rio Grande, município que faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, alega ter visto objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs.

Ao notar a presença de algo brilhante no céu, Diogo Macedo Ribeiro pegou o celular e começou a gravar. Nas imagens, é possível notar que o objeto está se locomovendo.

