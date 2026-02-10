Menino de 7 anos morre após trave de gol cair sobre ele em escola no Paraná

Um aluno de 7 anos morreu na tarde de segunda-feira (9) após ser atingido pela estrutura de uma trave de futebol na Escola Municipal Rural Cândido Xavier, em Marquinho, na região central do Paraná. O acidente ocorreu durante atividades escolares na quadra de esportes da instituição, localizada na comunidade de Guampará.

LEIA MAIS: Tentativa de evitar colisão causa batida frontal e deixa três mortos na BR-369



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com informações da prefeitura e da Polícia Militar, a criança estava com sua turma quando teria se pendurado na trave, que acabou tombando e atingindo sua cabeça. O menino foi socorrido ainda com sinais vitais, porém inconsciente e apresentando hemorragia. Ele foi encaminhado imediatamente a uma unidade de saúde ao lado da quadra, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.

Em nota oficial, a administração municipal lamentou a tragédia e informou que as secretarias de Educação e Saúde, junto à equipe pedagógica, estão prestando apoio e acolhimento aos familiares da vítima. "A equipe da Secretaria Municipal de Educação presta acolhimento e apoio aos familiares", afirmou a prefeitura no comunicado. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil do Paraná, que apura as circunstâncias do acidente e as condições da estrutura esportiva.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



