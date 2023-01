Menino de 3 anos tem parada respiratória após se afogar em piscina

Da Redação

Criança foi atendida pelo Siate dos Bombeiros e pelo Bpmoa

Na tarde desta terça-feira (3), um menino de 3 anos se afogou na piscina de uma casa nas proximidades da represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi retirado da água por familiares após ficar submerso por dois minutos, em parada respiratória.

Depois de ser atendida inicialmente pela equipe do Corpo de Bombeiros (Siate), a criança voltou a respirar, mas com nível de consciência ainda rebaixado, sendo estabilizada pelos Operadores de Suporte Médico do do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa). Com informações do Bem Paraná.

Menino de 5 anos morre em Apucarana

Um menino, de 5 anos, morreu em Apucarana, nesta terça-feira (3), após ingerir veneno acidentalmente. A princípio, o caso ocorreu no último sábado (31), véspera de Ano Novo. Conforme informações de pessoas próximas da família, a criança estava com os pais em um sítio e foi levada às pressas para o Hospital da Providência Materno Infantil.

Durante o trajeto até o hospital, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, agravando seu quadro de saúde. O menino chegou a ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) até esta terça (3). No entanto, ele não resistiu às complicações causadas pela ingestão do produto químico. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo da criança.

Nesta segunda-feira (2), correntes de oração foram realizadas pelas redes sociais e grupos de WhatsApp em prol da saúde do menino e mobilizaram familiares, amigos e pessoas da comunidade de Apucarana.

A Polícia Civil informou que investiga o caso e que vai ouvir familiares. Conforme a polícia, a princípio, o veneno estava em uma garrafa de refrigerante, em uma casa que não é da família.

