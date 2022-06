Médica que flagrou marido com garoto de programa está presa

Da Redação

A médica de Palotina, cidade localizada no Oeste do Paraná, há 641 quilômetros de Curitiba, permanece presa por tentativa de homicídio. A justiça homologou a prisão em flagrante da mulher, que fez três disparos com um revólver calibre 38, quando flagrou o marido, que também é médico, com um garoto de programa, dentro de casa, no último domingo (05).

O delegado da Polícia Civil, responsável pelo inquérito, Pedro Lucena, informou que a mulher foi presa em flagrante, ainda no domingo, passou pela audiência de custódia nesta segunda-feira (06) e foi encaminhada para o presídio feminino, que fica na própria cidade.

Como a médica teve a prisão preventiva decretada, após a homologação do flagrante, a partir de manifestações da defesa, ela poderá ser colocada em liberdade nos próximos dias, provavelmente mediante o uso de tornozeleira eletrônica.

O caso ganhou repercussão no último domingo (05), quando a ocorrência policial foi registrada. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher teria feito os disparos quando chegou em casa e flagrou o marido com um garoto de programa, que é de Cascavel, cidade distante 100 quilômetros de Palotina.

Armada com um revólver calibre 38, a mulher deu três tiros, mas não acertou nem o marido, nem o garoto de programa que estava com ele. Os tiros teriam acertado o sofá onde eles se encontravam.

Na sequência, a mulher teria agredido e expulsado da casa o garoto de programa, que foi quem procurou a polícia para registrar a ocorrência. Aos policiais que foram até a casa da médica, ela confirmou que havia flagrado o marido com o homem e os expulsou da casa. O marido flagrado, que havia saído da casa, voltou ao local ao ver a polícia e informou onde se encontrava a arma usada pela mulher. A polícia localizou o revólver, que estava com três cartuchos deflagrados.

Todos foram levados à delegacia e a mulher foi presa, em flagrante, por tentativa de homicídio. O inquérito policial está na 20a. Subdivisão Policial, com sede em Toledo.