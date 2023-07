Mascote vai a funeral se despedir de tutor morto em queda de avião

Em meio à comoção da despedida dos paranaenses que morreram na queda do avião na Serra do Mar, uma das muitas imagens que chamaram a atenção por tentar quebrar o clima de profunda tristeza que tomou conta da cidade de Umuarama, no noroeste do Paraná, onde moravam as três vítimas, foi a presença do mascote de uma delas, para a despedida. (Veja o vídeo abaixo).

Já nos momentos finais do velório, durante a celebração ecumênica, o animal que era mascote de Heitor Genowei Junior, o Juninho do Posto, foi levado ao ginásio de esportes. As imagens feitas pela jornalista Letícia Tristão, da RICTV de Maringá e publicadas pelo portal RICMais, mostram o momento em que o pet da raça Samoieda abraça a noiva de Juninho e recebe afagos dos filhos dele, numa tentativa de compartilhar a dor da perda.

- LEIA MAIS: Governo do Paraná confirma morte dos três ocupantes de avião

O animal está nas fotos de perfil que Juninho mantinha em redes sociais. Os dois costumavam fazer viagens juntos, em família. Gentis e brincalhões, os bichinhos da raça também se destacam por seu companheirismo fora do comum.

Assista:

Heitor Genowei Junior, 42 anos, Felipe Furquim de Oliveira, 35 anos, e Jonas Borges Julião, 37 anos, foram sepultados no Cemitério Municipal de Umuarama no final da tarde deste sábado (08), vítimas do acidente aéreo na Serra do Mar, no litoral do Paraná, na segunda-feira (03).



As informações são do portal OBemdito.



