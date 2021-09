Da Redação

Maringá confirma mais 3 óbitos e 86 casos de covid-19

Nesta quarta-feira (22), Maringá registrou 86 novos casos positivos de covid-19 e 3 óbitos por complicações da covid-19.

continua após publicidade .

Veja o perfil das 3 vítimas do boletim desta quarta-feira, 22:

Mulher, 80 anos, com comorbidade. Faleceu em 11/09/21; Mulher, 93 anos, com comorbidade. Faleceu em 16/09/21; Mulher, 83 anos, com comorbidade. Faleceu em 18/09/21. As vítimas morreram entre os dias 11 e 18 de setembro.

continua após publicidade .

Maringá soma 64.093 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. Desses, 61.890 já estão recuperados, 659 são casos ativos (pacientes em isolamento domiciliar ou internados) e 1.544 morreram por complicações da doença.

Maringá está em bandeira verde (risco baixo), de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde.