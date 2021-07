Da Redação

Marco Brasil homenageia vítimas de acidente no Rio Ivaí

O locutor Marco Brasil divulgou nas redes sociais uma homenagem às vítimas do acidente ocorrido no último dia 18, em que seis pessoas morreram depois que uma embarcação virou nas águas do Rio Ivaí. O garoto Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos, segue desaparecido. O menino estava com o pai e irmã no barco que virou, As buscas continuam neste domingo (25), seguindo as estratégias traçadas pelo Corpo de Bombeiros.

Assista a homenagem:

Cinco pessoas foram encontradas mortas no Rio Ivaí. O pai e irmã do garoto que segue desaparecido, Adalberto Fernandes Galice, de 42 anos e Sophia Pacagnan Fernandes, de 4 anos, foram sepultados na quinta-feira (22).

Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos, dono do barco e a filha a Heloísa Menegassi de Souza de 3 anos também foram sepultados na quinta, a esposa e mãe das vítimas, Patrícia Miranda da Silva, de 33 anos, foi sepultada nesta sexta.