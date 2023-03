Mãe que matou os dois filhos em Guarapuava é psicopata, aponta laudo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eliara Paz Nardes, acusada de matar os dois filhos

Eliara Paz Nardes, acusada de matar os dois filhos, um menino de 3 anos e uma menina de 10, em Guarapuava, nos Campos Gerais do Paraná, apresenta um quadro de transtorno de personalidade dissocial.

continua após publicidade .

De acordo com um laudo feito por um psiquiatra, foi constatado que a mulher é psicopata. Conforme o profissional, ela cometeu os atos de forma consciente e não tem empatia com o sofrimento de outras pessoas.

LEIA MAIS: Mãe suspeita de matar filhos tinha intenção de 'viver uma nova vida'

continua após publicidade .

O pedido de exame de sanidade mental foi expedido pela Justiça do Paraná. O laudo foi assinado por uma médica legista e perita da a Polícia Científica do estado.

A mulher confessou que matou os dois filhos e deixou os corpos no apartamento da família por cerca de duas semanas. Eliara foi presa no dia 27 de agosto de 2022 e, segundo a polícia, ela teria afirmado que cometeu o crime durante um momento de surto. O laudo também descartou que a suspeita sofria de depressão no momento ou em um período próximo.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News