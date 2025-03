Ladrão entra pra furtar e pega no sono em residência de Maringá

Uma empregada se deparou com o individuo dormindo tranquilamente no chão, usando um travesseiro.

Na manhã desta segunda-feira (24), um homem, de 26 anos, foi flagrado tirando uma "soneca" na casa onde tentava furtar, em Maringá, a Rua Ana Dias, no bairro Cidade Nova.

Conforme a Polícia Militar, o homem encontrou a casa sozinha, pois os donos do imóvel estavam viajando, uma empregada da residência ficou responsável por monitorar e cuidar da casa, e ao chegar no local, pela manhã, se deparou com o indivíduo dormindo tranquilamente no chão, usando um travesseiro.

A empregada acionou a polícia Militar, que despertou o jovem sonolento quando chegaram no local, sendo detido e encaminhado a Delegacia.

As informações da matéria são do Plantão Maringá.

